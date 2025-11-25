انقلاب خريفي جديد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، رياح مثيرة للأتربة، وتحذير لهذه المناطق من أمطار رعدية وبرق وسيول

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث تسقط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها السحب الرعدية والأمطار وضربات للبرق مع للسحب الرعدية ونشاط للرياح نتيجة للهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار المتوسطة الرعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء قد تصل لحد السيول على الطرق المؤدية من سلاسل جبال البحر الأحمر وإلى محافظات جنوب الصعيد وذلك على فترات متقطعة.



وتسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب الصعيد وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% القاهرة الكبرى .

وتنشط الرياح على السواحل الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية:درجة الحرارة: 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 26

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 31





