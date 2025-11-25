الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين

تجهيز اللجان العامة
تجهيز اللجان العامة بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للانتخابات لمركزي السنبلاوين وتمي الأمديد في مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بالسنبلاوين، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم المطلوب.

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها، بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة، مع التشديد على ضرورة قيام الجهاز التنفيذي بتوفير الدعم اللازم لانتظام وإنجاح أعمال التصويت.

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، وجَّه المحافظ أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات اللازمة.

الجريدة الرسمية