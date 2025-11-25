لليوم الثاني، محافظ الدقهلية يتابع لجان انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية لمتابعة العملية الانتخابية بلجنة النادي الرياضي بمدينة السنبلاوين، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتفقد المحافظ انتظام الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم، كما اطمأن على جاهزية مصادر الطاقة الاحتياطية والإضاءة البديلة، وتوافر فرق الإسعاف والدعم الطبي، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية.

وحرص محافظ الدقهلية على التواصل المباشر مع الناخبين، وتبادل معهم الحديث حول توفير الخدمات اللازمة لتيسير أعمال التصويت ومستوى الخدمات المقدمة خارج المقرات الانتخابية، واطمأن على توفير الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم.

وأوضح اللواء "مرزوق" أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال الغرف المركزية والفرعية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تشهد انتظامًا كاملًا، وسط أجواء منظمة وتعاون تام بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

