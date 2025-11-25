الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لليوم الثاني، محافظ الدقهلية يتابع لجان انتخابات مجلس النواب (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في لجان السنبلاوين
18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية لمتابعة العملية الانتخابية بلجنة النادي الرياضي بمدينة السنبلاوين، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتفقد المحافظ انتظام الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم، كما اطمأن على جاهزية مصادر الطاقة الاحتياطية والإضاءة البديلة، وتوافر فرق الإسعاف والدعم الطبي، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية.

وحرص محافظ الدقهلية على التواصل المباشر مع الناخبين، وتبادل معهم الحديث حول توفير الخدمات اللازمة لتيسير أعمال التصويت ومستوى الخدمات المقدمة خارج المقرات الانتخابية، واطمأن على توفير الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم.

وأوضح اللواء "مرزوق" أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال الغرف المركزية والفرعية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تشهد انتظامًا كاملًا، وسط أجواء منظمة وتعاون تام بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

الانتخابات الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المقرات الانتخابية اللواء طارق مرزوق انتخابات مجلس النواب 2025 سير العملية الانتخابية غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية مستوى الخدمات المقدمة

الجريدة الرسمية