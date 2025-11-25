الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

إقبال متوسط من الناخبين على لجنة مدرسة مصطفى حافظ بعين شمس (صور)

الانتخابات
الانتخابات
انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت اللجنة رقم 7 بمدرسة مصطفى حافظ في منطقة عين شمس إقبالا متوسطا من الناخبين خلال فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء هادئة وتنظيم ملحوظ داخل وخارج اللجنة.

مشاركة متوازنة ومشهد انتخابي مستقر في لجنة مصطفى حافظ بعين شمس

واتسم الحضور الانتخابي بالمتوازن ودون تزاحم، حيث توافد الناخبون بوتيرة معتدلة خلال الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع قبل غلق باب التصويت، مع تنوّع ملحوظ في الفئات العمرية، خصوصًا من كبار السن وموظفي الهيئات الحكومية بعد انتهاء فترات العمل الرسمية.

تنظيم وتأمين مستمر داخل اللجنة الانتخابية

وحرصت قوات الأمن على تأمين محيط اللجنة وتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما تولى موظفو اللجنة توجيه الناخبين وتيسير عملية التصويت، بما يضمن سرعة الأداء وعدم تعطّل سير العملية الانتخابية.

و تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.


وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.


وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ 1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية (صور)

الشرطة تساعد كبار السن للوصول للجان للإدلاء بأصواتهم في القاهرة (فيديو)

