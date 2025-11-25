محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم ويفتح النار على المنظومة بأكملها

18 حجم الخط

أعلن الحكم الدولي محمود البنا اعتزال التحكيم بشكل رسمي من خلال بيان عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك.

البنا يعلن اعتزاله التحكيم

وكتب البنا عبر حسابه الرسمي: اليوم أعلن، بكل فخر واعتزاز، قراري بوضع حدا لمسيرتي التحكيمية داخل مصر التي امتدت لأربعة وعشرين عامًا، منها اثنا عشر عامًا كحكم دولي تشرفت خلالها بتمثيل مصر في المحافل الإفريقية والعربية والدولية.

مسيرة مليئة بالجهد والتعب والنجاح، قدمت فيها كل ما أملك من إخلاص وتفانٍ، ولم أبخل يومًا بنقطة عرق واحدة من أجل رفعة اسم بلادي وتشريف التحكيم المصري.

لكن، للأسف، جاءت النهاية ليس بقرارٍ فني أو طبيعي، بل نتيجة ظروف إدارية غير عادلة، وقرارات افتقدت للمنطق والموضوعية داخل منظومة التحكيم، يقودها فكر شاذ عن بيئتنا الكروية، فاقد للتقدير الحقيقي للكفاءات المصرية.

لقد واجهت، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التهميش والتقليل من شأن الحكام المصريين، لحساب توجهات شخصية ومصالح ضيقة، مما جعل الاستمرار في هذه المنظومة أمرًا لا يتناسب مع قيم العدالة والاحترام التي تربيت عليها داخل وخارج الملعب.

لذلك، جاء قراري بالاعتزال احترامًا لتاريخي ولمبادئي، وليس هروبًا من الميدان. أؤمن أن الصمت في بعض المواقف أقوى من أي كلمة، وأن الكرامة المهنية لا تقبل المساومة.

أتوجه بخالص الشكر لكل من دعمني وساندني طوال رحلتي، من زملاء ومدربين ومسؤولين وجماهير.



