تفاؤل وتركيز لنجوم الأحمر، 10 صور من مران الأهلي الأخير قبل السفر للمغرب

مران الأهلي
مران الأهلي
أدى لاعبو الأهلي التدريب الأخير بملعب التتش بالجزيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك قبل السفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، ‏استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

كواليس مران الأهلي 

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لشرح بعض التفاصيل الفنية والخططية، ‏في إطار التحضير للمباراة القادمة.‏

 وخاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية المتنوعة قبل أن يؤدوا تدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ ‏استعدادًا للمباراة.‏‎ ‎

 وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي ‏للفريق.‏‎ ‎

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع  الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف 

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجريدة الرسمية