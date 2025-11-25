بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

18 حجم الخط

أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة انتظام حركة صرف الأسمدة الشتوية داخل الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك عقب صدور التعليمات الجديدة للجنة التنسيقية للأسمدة في اجتماعها الأخير، وتهدف هذه التوجيهات إلى ضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول المقررات السمادية إلى المزارعين المستحقين دون أي أعباء إضافية، مع التشديد على الصرف باستخدام كارت الفلاح فقط.

وشهدت عدة جمعيات زراعية انتظامًا كاملًا في عمليات الصرف تحت إشراف مديري الإدارات الزراعية بكل مركز، حيث شملت المتابعة جمعية بني مجدول وجمعية كفر حكيم بمركز كرداسة بإشراف م. جلال موسى، وجمعيات أبو النمرس ومنشأة البكاري ومنيل شيحة بمركز الجيزة بإشراف م. عبد النبي عثمان، وجمعية الإخصاص بمركز منشأة القناطر تحت إشراف م. سليمان إبراهيم، وجمعية أبو رويش بمركز العياط بإشراف م. محمد عبدالعزيز، كما تم متابعة صرف الأسمدة في ناحية أم خنان بمركز البدرشين بإشراف م. إيهاب الشيمي.

التعليمات الجديدة لصرف الأسمدة الزراعية بالجيزة



وأكدت مديرية الزراعة أن التعليمات الجديدة شملت صرف 3 شكاير للفدان كدفعة أولى، على أن تُستكمل بقية المقررات بعد الانتهاء من الحصر الفعلي على الطبيعة.

كما شددت على عدم الصرف إلا بعد توقيع الإقرار المعتمد من المزارع ومدير الجمعية ورئيس الجمعية، إضافة إلى سرعة إدخال بيانات الحصر الشتوي بدقة عبر أجهزة التابلت، ومراجعة الحالات الخاصة عقب إجراء المعاينات الميدانية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لسياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنظيم منظومة صرف الأسمدة، ووفق توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كما تتم المتابعة تحت إشراف الدكتور أحمد العِضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبمتابعة من المهندس خالد أبوالعطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة ورفع كفاءة العمل داخل الجمعيات ودعم المزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي.

