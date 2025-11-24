الجيزة تكثف حملاتها الليلية لضبط عربات الكارو والتروسيكلات

18 حجم الخط

كثّفت محافظة الجيزة حملاتها الميدانية خلال الساعات الماضية لمواجهة ظاهرة فرز القمامة العشوائي وضبط عربات الكارو والتروسيكلات المخالفة بمناطق اللبيني فيصل واللبيني الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي كلّف رئيس هيئة النظافة والتجميل بتشديد الرقابة وتحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة.

مواجهة مخالفات “الفريزة” ومنع إلقاء المخلفات والرتش

وفي إطار التكليف، قاد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل حملة موسّعة بالتنسيق مع حي الهرم وشرطة المرافق، استهدفت محوري اللبيني فيصل واللبيني الهرم، لمواجهة مخالفات “الفريزة” ومنع إلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة وتجميل الشوارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 تروسيكلات و3 عربات كارو تعمل بدون تراخيص، إضافة إلى مصادرة 50 جونة محملة بمخلفات ناتجة عن أعمال فرز عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار تنفيذ الحملات الليلية والنهارية بجميع الأحياء؛ لضبط المخالفات وتحسين مستوى النظافة والحد من المظاهر العشوائية التي تضر بالمظهر الحضاري للمحافظة.

