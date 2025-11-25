قضايا الدولة تضيء مقارها تضامنا مع مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن إضاءة مبانيها الرئيسية في كلٍ من: المقر الرئيسي للهيئة، ومقر القاهرة الجديدة، ومقر حدائق أكتوبر)، وذلك تزامنًا مع فعاليات حملة "الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المستشار الدكتورحسين مدكور

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المستشار الدكتورحسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وقد جاءت هذه المبادرة ثمرةً للتعاون بين إدارة شئون مقرات الهيئة -برئاسة المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، وأمانة شئون المرأة -برئاسة المستشارة/ مي مروان، بدعم من فريق العمل الذي أسهم في الإعداد والتنفيذ؛ لضمان إنجاز الفعالية بالمستوى المُشرِّف الذي يليق بالهيئة.

كما تُعلن أمانة شئون المرأة عن تنظيم سلسلة ندوات توعوية خلال فترة الحملة في مختلف مقرّات الهيئة؛ بهدف نشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وتوضيح آليات الدعم المتاحة، وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي لجميع أشكال العنف.

وتؤكد الهيئة أن هذه الفعاليات تجسّد التزامها المؤسسي بدورها المجتمعي، واسهامها الفاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة مجتمع آمن وداعم ومنصف للمرأة، انسجامًا مع توجهات الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.