7 مشاهد في جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير، اللاعب: مفيش ورقة تثبت جريمتي وبعثت فلوس علشان إثبات القيد.. والقاضي يقرر تأجيل الجلسة واستمرار حبس اللاعب (فيديو وصور)

شهدت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، جلسة مثيرة اليوم، خلال محاكمة لاعب كرة القدم رمضان صبحي و3 آخرين؛ بتهمة التزوير في محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

المشهد الأول: شريف إكرامي يؤازر رمضان

ووصل صباح اليوم لاعب الكرة شريف إكرامي، وشقيق رمضان صبحي، والمحامي أشرف عبدالعزيز لجلسة محاكمة رمضان صبحي، بتهمة التزوير بمحررات رسمية لمؤازرة اللاعب خلال الجلسة.

كشف شقيق رمضان صبحي في تصريحات قصيرة فور وصوله المحاكمة، أنه يثق في براءة شقيقه، وأن القضاء سيثبت براءته عاجلا أم آجلا.

كما قال شريف إكرامي خلال جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير: “إحنا مش هنتخلى عن رمضان، وهنقف جنبه لحد ما يتم إثبات براءته”.

المشهد الثاني: رمضان صبحي يجيب علي التساؤلات الموجهة له

وخلال الجلسة، وجه قاضي جلسة محاكمة لاعب بيراميدز رمضان صبحي وآخرين بتهمة التزوير عدة أسئلة للمتهمين حول الأحراز والمستندات المضبوطة، وطرح عليهم عدة أسئلة حول تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمعهد الذي شهد واقعة التزوير.

وشدد رمضان صبحي في أقواله أمام هيئة المحكمة على نفيه الكامل لأي صلة بواقعة التزوير، قائلا: "معرفش أي حاجة عن موضوع التزوير.. مفيش ورقة تثبت إني مشترك فيه، ولا مضيت ولا وقعت على أي مستندات تخص الامتحانات".

وأكد أنه لم يستلم أو يسلم كراسات إجابة في أي وقت، مشيرا إلى أن اسمه تم إدخاله في القضية دون علمه أو أي دليل يربطه بالاتهامات المنسوبة إليه.

وكشف لاعب الكرة رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته بتهمة التزوير أسباب تحويل أموال للمتهم الرابع الهارب "طارق"، وقال: إن السبب هو حصوله على شهادة إثبات قيد فقط.

المشهد الثالث: محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة

ترافع المحامي بسام أبو رحمة عن المتهم الأول “يوسف” في قضية التزوير المتهم فيها لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بديلا عن المحامي عمر هريدي بعد تنحيه عن القضية.

وخلال المرافعة دفع أبو رحمة بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي.

المشهد الرابع: دفاع رمضان صبحي يدفع ببراءته

قدم المحامي أشرف عبد العزيز، مرافعة أمام هيئة محكمة شبرا الخيمة، فى قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث دفع بنفي وجود ثمة علاقة بين اللاعب والمتهم الأول.

وطالب دفاع رمضان صبحي ببراءة موكله من ارتكاب الجريمة والإفراج عنه، لعدم وجود أدلة كافية مع اشتراكه في ارتكاب الجريمة.

المشهد الخامس: محامي المتهم الثاني يكشف عدم وجود أختام على أوراق الامتحانات

كشف محامي المتهم الثاني في قضية اللاعب رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته بتهمة التزوير، أن كراسات الإجابة المحرزة لا تحمل أي ختم رسمي أو شعار الجمهورية، وإنما يقتصر الأمر على ختم المعهد فقط، على أنها ليست مستندات رسمية، وذلك على حد وصفه.

وأشار الدفاع إلى غياب الصفة الرسمية عن الأوراق، بما يدل على عدم توافر ركن التزوير من الأساس، موضحا أن بقية المتهمين لا يشغلون مناصب عامة، وبالتالي توصيف القضية علي أنها تزوير في محرر رسمي غير صحيح.

المشهد السادس: محامي مشرف الأمن بقضية رمضان صبحي: موكلي ليس له علاقة بالأوراق فكيف يتهم بالتزوير؟

تساءل محامي المتهم الثاني “مشرف الأمن” في قضية تزوير لاعب الكرة رمضان صبحي، خلال جلسة المحاكمة عن كيفية اتهام فرد أمن ليس له أي علاقة بالاوراق أو الأختام بالتزوير.

ودفع محامي المتهم بانتفاء الصلة بين موكله وباقي المتهمين وعدم وجود أي دور له بالأوراق أو داخل لجان الامتحانات، باعتباره فرد أمن لا علاقة له باللجان.

المشهد السابع: تأجيل القضية مع استمرار حبس المتهمين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مع استمرار حبسهم، لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

تفاصيل إحالة رمضان صبحي للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عاما عامل بمقهى، ومحمد. ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق. م، هارب.

وأفاد أمر الإحالة بأن رمضان صبحي وآخرين بتاريخ 14 يونيو الماضي، المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

