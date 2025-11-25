البورصة تتلون بالأخضر في مستهل تعاملات الثلاثاء

18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى 40061 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 49662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 18099 نقطة، وقفز مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4499 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12405 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 16405 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4257 نقطة.

