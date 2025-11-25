"حكاية 1000 يوم تفصل بين النكسة والعبور" على مائدة مكتبة مصر الجديدة اليوم

18 حجم الخط

تنطلق فى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات صالون الجراح الثقافى الشهرى، التى تستضيفه مكتبة مصر الجديدة وتشهده مكتبتها العامة تحت عنوان" سنوات النار.. حكاية 1000 يوم تفصل بين النكسة والعبور" والذي ترعاه جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتورة سهام الجوهرى وصالون الجراح الثقافى برئاسة الدكتور جمال مصطفى سعيد.

ويشارك في الصالون هذا الشهر نخبة من المثقفين والسياسيين، من بينهم، المفكر والمؤرخ أحمد الجمال، الدكتور علي الدين هلال، الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز، الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث.

يُذكر أن صالون الجراح الثقافي انطلق للمرة الأولى بعد ثورة 2011 بمبادرة من الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة في العلوم الطبية ونوط الامتياز من الطبقة الأولى من السيد رئيس الجمهورية، وقد أُطلق عليه اسم "الجراح" تقديرًا لصاحبه ولدور الأطباء في خدمة المجتمع.

يتخلل الصالون محاضرة يلقيها الدكتور جمال مصطفى السعيد استاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، وتتناول امراض القولون والأورام التى تصيب الجهاز الهضمي نتيجة السلوكيات الغذائية الضارة وكيفية التعامل معها والعلاج المتاح للحد منها.

