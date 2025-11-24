مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"

18 حجم الخط

أطلقت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون بين برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في مصر وعدد من المؤسسات الشريكة.

وتأتي حملة هذا العام تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء"، وذلك من خلال برنامج متكامل من الفعاليات التي تسلط الضوء على هذا النوع من العنف، وتقدم حلولًا وآلياتٍ للتوعية والدعم، وهو الأمر الذي يُعَدُّ خطوة أساسية لمواجهة تحديات العصر الحديث. كما تهدف فعاليات هذا العام إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الجهود الرامية لإنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

يمتد برنامج الحملة على مدار أسبوعين ويشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والثقافية والفنية، وورش العمل، وحلقات النقاش الهادفة إلى إشراك فئات مختلفة من المجتمع - من شبابٍ وطلابٍ ومهتمينَ بالقضايا المجتمعية - في حوار مسؤول حول حقوق المرأة وأهمية حماية كرامتها الإنسانية.

شهد اليوم الافتتاحي للحملة حدثًا مميزًا، حيث تمت إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي؛ اللون الذي اختارته الأمم المتحدة ليكون رمزًا للأمل والمستقبل الخالي من العنف. وتمثل الإضاءة رسالة تضامن مجتمعي واسعة، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به المكتبة كمركز ثقافي ومعرفي يسعى إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة ودعم المرأة في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الحدث بمشاركة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ورؤساء ومدراء وممثلي الجهات الشريكة والمعنية محليًا وإقليميًا وعالميًا.



وتتضمن الفعاليات تقديم عرض مسرحي بعنوان "حجر.. ورقة.. مقص" يستلهم قصصًا واقعية ويسلط الضوء على أشكال العنف المختلفة، بهدف الوصول إلى الجمهور بلغة فنية معبرة تُلامس الوجدان وتفتح باب الحوار حول ضرورة الوقاية والحماية والتمكين. ويعقبُ العرض ندوة نقاشية موسعة بعنوان "ماذا لو" يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، لتناول التحديات الراهنة والاتجاهات الحديثة في مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى عرض مبادرات ناجحة وتجارب ملهمة تُسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وعدلًا للنساء والفتيات.

وفي إطار دور المكتبة في دعم بناء القدرات وتمكين المرأة، ينظمُ البرنامج خلال الحملة ورشة تدريبية حول مهارات الذكاء العاطفي للمرأة. تهدف الورشة إلى تعزيز وعي المشاركات بقدراتهن النفسية والعاطفية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الضغوط وحل النزاعات، بما ينعكس إيجابًا على استقلالهن وقدرتهن على اتخاذ قرارات واعية، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية. وتأتي هذه الورشة ضمن توجه المكتبة لتعزيز المهارات الحياتية كجزء من الحماية والتمكين.

كما يطلق برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتوازي مع الفعاليات الميدانية حملة إلكترونية للتوعية بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وهي إحدى الظواهر المتصاعدة عالميًا. وتهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بأشكال العنف الرقمي مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتحرش عبر الإنترنت، وإبراز طرق الحماية الرقمية وسبل الإبلاغ، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي تفاعلي يستهدف فئات الشباب وروّاد منصات التواصل. وتعمل هذه الحملة على دعم جهود الوقاية، وتحفيز المجتمع على خلق بيئة رقمية آمنة.

وتدعو مكتبة الإسكندرية الجمهور للمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، التي تأتي تأكيدًا على التزامها المستمر بدورها الثقافي والاجتماعي، وسعيها الدائم لتوفير منصة تُسْهِمُ في بناء وعي حقيقي، ودعم جهود الدولة والشركاء الدوليين نحو مجتمع أكثر أمنًا، تُحترم فيه حقوق جميع أفراده دون تمييز.

