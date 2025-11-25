قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين شمال الضفة الغربية ورام الله

18 حجم الخط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 7 مواطنين من بلدة مركة جنوب غربى مدينة جنين شمال الضفة الغربية ورام الله.

مداهمات منازل وتفتيشها

وذكر نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء الثلاثة محمد وخليل ومنير تيسير موسى، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت كلًا من مصطفى تيسير السخن، وأحمد ياسر موسى، وأحمد سليمان موسى خلال اقتحام القرية.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، وأجبرت السكان، بمن فيهم الأطفال، على الخروج في ظل البرد والمطر، كما داهمت منازل أسرى محررين وحققت معهم ميدانيًا.

اعتقال شاب واقتحام منزل أسير في رام الله والبيرة

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، شابًا، وداهمت منزل أسير خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن باسل عمر أبو حاشية بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله.

عمليات اقتحام واعتقال

وتشهد محافظة جنين وبلداتها منذ أشهر تصعيدًا مستمرًا في عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن حملة عسكرية متواصلة تستهدف السكان وممتلكاتهم.

وتشير مؤسسات حقوق الإنسان وأخرى تعنى بالأسرى، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى فرض واقع أمني مشدد على المنطقة.

