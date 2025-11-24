الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

6 شهداء بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأثنين، أن 6 أشخاص استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي  خلال ال24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من  قطاع غزة.

6 شهداء بنيران جيش الاحتلال في غزة اليوم 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قصف جوي ومدفعي على مناطق في قطاع غزة خارج الخط الأصفر،  ومنذ ساعات الفجر، استقبلت المستشفيات في غزة جثامين 5 شهداء قضوا بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة. وبعد ساعات، أضيف إلى القائمة طفل سقط إثر انفجار داخل منزل في حي النصر غرب غزة، لتؤكد الوقائع مرة أخرى أن الطفولة هنا هي الهدف الأسهل والأكثر عرضة للموت.

 

وفي مخيم المغازي، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى رفات 14 شهيدا من عائلتي أبو حامدة والحاج يوسف، بعد انتشالهم من منزلهم الذي سوي بالأرض. مشهد الجثامين المتناثرة، المتفحمة، أو الممزقة، بات جزءا ثابتا من يوميات سكان القطاع.

لم تنته الحروب في غزة حتى بعد توقف أصوات الطائرات؛ فمخلفاتها تستمر في قتل الناس ببطء. طفلان أصيبا في حي التفاح بانفجار جسم من مخلفات الجيش الإسرائيلي، وإصابات أخرى نقلت إلى مستشفى المعمداني من حي الشجاعية الذي لم يتوقف فيه الدمار منذ عامين.

كما أدى انفجار داخل منزل قرب جامعة القدس المفتوحة في حي النصر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما ارتفع عدد الإصابات في انفجار آخر غرب غزة إلى 12 إصابة.

غزة جيش الاحتلال حي الشجاعية الجيش الإسرائيلي

