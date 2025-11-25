بيان من "غزة الإنسانية" بعد انتهاء عملياتها في القطاع وحماس تطالب بملاحقتها

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، الإثنين، انتهاء مهمتها الطارئة في قطاع غزة، زاعمة إنهاء مهمتها في غزة بنجاح بعد توزيع أكثر من 187 مليون وجبة غذائية على المدنيين.



وادعت المؤسسة في بيان، نُشر على موقعها الرسمي: "أنهت مؤسسة غزة الإنسانية بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية ضمنت وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى".

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون آكري من تل أبيب: "منذ البداية، كان هدف المؤسسة تلبية حاجة عاجلة، وإثبات أن نهجًا جديدًا يمكن أن ينجح حيث فشلت الجهود الأخرى، وتمكين المجتمع الدولي من الاستفادة من هذا النجاح. وبالتعاون مع مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) وإشراك المجتمع الإنساني الدولي، نحن على يقين أن الوقت قد حان لتوسيع هذا النموذج"، مضيفا: "لذلك نوقف عملياتنا بعد أن نجحنا في إظهار طريقة أفضل لتقديم المساعدات لغزة".



لكن المهمة لم تخلو من جدل وانتقادات، إذ أشار خبراء أمميون ومنظمات إنسانية إلى أن مئات الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على المساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، معتبرين أن المؤسسة نفذت مهامها "لأغراض عسكرية وسياسية سرية".

وردًا على إعلان المؤسسة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعلان مؤسسة غزة الإنسانية عن إنهاء عملها في قطاع غزة خطوة مستحقة بعد سلسلة مجازر يومية خلال الحرب، مؤكدة أن المؤسسة ساهمت في وفاة وإصابة آلاف الفلسطينيين المجوّعين وطالبي المساعدات.



وقالت حماس في بيان، إن:"المؤسسة شكلت جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي منذ دخولها القطاع، معتمدةً آليات توزيع لا تمت للإنسانية بصلة، وخلقت ظروفًا خطرة ومهينة للمدنيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف بالقنص والقتل المتعمّد، وهو ما يكشف تواطؤها في جرائم الإبادة والتجويع".



ودعت الحركة المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية إلى ملاحقة المؤسسة والقائمين عليها ومحاسبتهم على جرائمهم، لضمان عدم تكرار المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولى المنظم.



يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 2100 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بما في ذلك من كانوا بالقرب من مراكز توزيع المؤسسة أو في طريقهم إليها.



وكانت المؤسسة تتولى أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، مقارنةً بما يقارب 400 مركز تابع لوكالات الأمم المتحدة، فيما أثارت خطوة إسرائيل جعل المؤسسة بديلًا عن وكالات الأمم المتحدة مخاوف كبيرة حول غياب الشفافية والمساءلة.

