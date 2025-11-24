الصحة: إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج ديسمبر المقبل

18 حجم الخط

عقدت وزارة الصحة والسكان اليوم اجتماعًا للجنة الإعداد للبعثة الطبية لموسم حج 1447هـ/2026م؛ لمتابعة الترتيبات التنظيمية والإجرائية استعدادًا للموسم.



ترأس الاجتماع الدكتور عمرو قنديل والدكتور محمد الطيب، نواب وزير الصحة والسكان، وبحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس البعثة الطبية للحج 2026، ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

توصيات رئيس البعثة الطبية من زيارته الأخيرة للسعودية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض توصيات رئيس البعثة الطبية من زيارته الأخيرة للسعودية، والإجراءات التنفيذية المقرر اتخاذها لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام.



وكشف عبدالغفار أن اللجنة اقترحت إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة مطلع ديسمبر المقبل؛ لتعزيز الشفافية، خاصة مع وصول عدد المتقدمين إلى 21,653 متقدمًا، كما ناقشت توزيع التخصصات الطبية داخل البعثة لتغطية كافة الاحتياجات العلاجية.



وفي السياق نفسه، شددت اللجنة على دقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة؛ للتأكد من الاستطاعة الصحية الكاملة لأداء المناسك بسلامة تامة.

