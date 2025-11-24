الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج ديسمبر المقبل

اجتماع البعثة الطبية
اجتماع البعثة الطبية للحج
18 حجم الخط

عقدت وزارة الصحة والسكان اليوم اجتماعًا للجنة الإعداد للبعثة الطبية لموسم حج 1447هـ/2026م؛ لمتابعة الترتيبات التنظيمية والإجرائية استعدادًا للموسم.


ترأس الاجتماع الدكتور عمرو قنديل والدكتور محمد الطيب، نواب وزير الصحة والسكان، وبحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس البعثة الطبية للحج 2026، ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

توصيات رئيس البعثة الطبية من زيارته الأخيرة للسعودية

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض توصيات رئيس البعثة الطبية من زيارته الأخيرة للسعودية، والإجراءات التنفيذية المقرر اتخاذها لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام.


وكشف عبدالغفار أن اللجنة اقترحت إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة مطلع ديسمبر المقبل؛ لتعزيز الشفافية، خاصة مع وصول عدد المتقدمين إلى 21,653 متقدمًا، كما ناقشت توزيع التخصصات الطبية داخل البعثة لتغطية كافة الاحتياجات العلاجية.

الصحة العالمية: تفشي العنف ضد النساء عبر الإنترنت

الصحة: لا وجود لمتحور جديد لكورونا والإنفلونزا الأكثر انتشارًا هذا الموسم


وفي السياق نفسه، شددت اللجنة على دقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة؛ للتأكد من الاستطاعة الصحية الكاملة لأداء المناسك بسلامة تامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرعاية الصحية الدكتور محمد الطيب الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الرعاية الصحي العامة للتامين الصحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

مواد متعلقة

الصحة العالمية: تفشي العنف ضد النساء عبر الإنترنت

الصحة: لا وجود لمتحور جديد لكورونا والإنفلونزا الأكثر انتشارًا هذا الموسم

إجراءات عاجلة لحماية الأطفال باجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة

الرعاية الصحية: استمرار مبادرة "انتخب واطمّن" للتأمين الطبي للانتخابات بمحافظات التأمين الشامل

الصحة: استمرار موجة انتشار الفيروسات التنفسية حتى نهاية فبراير المقبل

وزير الصحة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بالتجمع الأول

عبد الغفار يبحث تعزيز التعاون الطبي مع هيئة التخصصات الصحية السعودية

الصحة: خط ساخن لتلقي الاستغاثات الطبية من لجان انتخابات النواب

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية