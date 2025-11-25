الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: تقديم 22 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 21,986 خدمة طبية في عيادات طب نفس المسنين بالعيادات الخارجية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير رعاية صحية نفسية متكاملة لكبار السن، وتعزيز جودة حياتهم من خلال تطوير الخدمات المقدمة داخل منشآتها.

العيادات تعمل في 12 مستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان


أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه العيادات تعمل في 12 مستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتقدم خدمات متخصصة تشمل:
• الفحص النفسي الشامل.
• التقييم المعرفي.
• وصف الأدوية المناسبة.
• تحويل الحالات المحتاجة إلى برامج التأهيل النفسي المعرفي أو جلسات التحفيز المعرفي.

 

نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا

الصحة: إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج ديسمبر المقبل

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استمرار تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأطقم التمريض؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لكبار السن وضمان أعلى مستويات الرعاية النفسية.

