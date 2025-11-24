الأرصاد تحذر من سحب رعدية وسيول محتملة على هذه المناطق

18 حجم الخط

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد(الأقصر - أسوان) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع فرص تشكل السيول على (حلايب ـ شلاتين ـ راس بيناس ـ مرسى علم).

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح القوية الناتجة عن الرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية قد ينتج عنه إثارة بعض الرمال والأتربة وضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 19



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.