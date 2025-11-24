الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من سيول على هذه الطرق وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه تتساقط أمطار متوسطة رعدية تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء، قد تصل لحد السيول على الطرق المؤدية من سلاسل جبال البحر الأحمر وإلى محافظات جنوب الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

انخفاض الحرارة 4 درجات، حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس غدا، 3 مدن تحت سيطرة الأمطار الخفيفة

وتوقعت كذلك سقوط أمطار خفيفة على  السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، وجنوب الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة  بنسبة 20% على القاهرة الكبرى.

وأشار الأرصاد إلى أنه ستنشط الرياح على السواحل الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

