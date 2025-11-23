الإثنين 24 نوفمبر 2025
أشرف صبحي يبحث مع رابطة الدوري الإسباني تعزيز التعاون لاكتشاف المواهب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، بما يعزز مسار الاحتراف للاعبين المصريين في المراحل السنية المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم وتطوير برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، بهدف صقل المواهب وتأهيلها وفق أحدث النظم الاحترافية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من خلال تلك الشراكة بناء منظومة قوية لاكتشاف المواهب الكروية تُواكب المعايير العالمية، وتُسهم في صناعة لاعب قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الرياضة المصرية، مضيفًا أن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع تنمية المواهب، لما تمتلكه لا ليجا من خبرات واسعة في اكتشاف اللاعبين الأشبال وتهيئتهم للاحتراف الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد مرجعًا أساسيًا في كل ما يُنفذ من برامج لاكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، قائلا: “نعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في الاستثمار الحقيقي في الإنسان، واكتشاف المواهب الرياضية من سن مبكرة، ووضعهم على المسار الصحيح من خلال شراكات دولية وجهود علمية مدروسة، بما يضمن صناعة جيل قادر على رفع اسم مصر في المحافل العالمية”.

وأضاف وزير الرياضة أن مشروعات اكتشاف المواهب تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة الحالية، ونتيح من خلالها فرصًا عادلة لكل شباب مصر لإثبات قدراتهم والوصول إلى أعلى مراحل الاحتراف.

ومن جانبها، أكدت بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" حرص الرابطة على تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الجانبين، مشيرةً إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤكدةً على حرص "لاليغا" على نقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة.
 

انطلاق المرحلة الثانية لدوري القهاوي للطاولة والدومينو بالقاهرة والجيزة

فيما أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية انطلاق المرحلة الثانية من بطولة دوري القهاوي للطاولة والدومينو بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن خطة الوزارة لدعم الرياضة المجتمعية وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الترفيهية.

وتأتي هذه البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 250 ألف جنيه، كأحد الفعاليات المجتمعية التي تستهدف دمج فئات واسعة من الجمهور داخل إطار تنافسي راقٍ يعزز روح المشاركة والتلاقي داخل الأحياء الشعبية والقهاوي، في إطار رؤية الوزارة لنشر ثقافة الرياضة للجميع وتحويل المساحات الاجتماعية التقليدية إلى منصات للنشاط الرياضي.

وأكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن إطلاق المرحلة الثانية في القاهرة والجيزة يأتي تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في مرحلتها الأولى، مشيرا إلى أن الإقبال الجماهيري المتزايد يعكس أهمية الدور المجتمعي للبطولة وقيمتها في خلق بيئة تنافسية إيجابية داخل المجتمع.

وتستمر فعاليات المرحلة الثانية على مدار الأسابيع المقبلة داخل عدد كبير من القهاوي والمراكز الشعبية، تمهيدا لتأهل الفائزين إلى الأدوار النهائية على مستوى الجمهورية.

أشرف صبحي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة رابطة الدوري الإسباني

