بعد انسحاب الاتحاد، الأهلي يتوج بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة

توج النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2025 /2026، بعد انسحاب الاتحاد السكندري من خوض المباراة النهائية.

ورفض الاتحاد السكندري خوض مواجهة الإياب على مستوى الفريق الأول أمام النادي الأهلي، اعتراضا على قرار الاتحاد المصري للعبة بإخلاء المدرجات من الجماهير.

واحتسب حكام المباراة نتيجة المباراة بفوز النادي الأهلي بعد انسحاب الاتحاد السكندري، وبذلك يتفوق المارد الأحمر في إجمالي مواجهات النهائي بنتيجة (3-1).

وعلمت “فيتو”، أن لاعبي الاتحاد السكندري تلقوا تعليمات من مجلس الإدارة بمغادرة الملعب والعودة إلى الإسكندرية وعدم لعب المباراة.

ونشبت مشاجرة بين لاعبي فريق المرتبط بالأهلي والاتحاد السكندري، عقب انتهاء مباراتهم، منذ قليل، مع ترديد هتافات مسيئة من الجماهير الحاضرة بالمدرجات.

واشتعلت الأمور بعد قيام لاعب من فريق الشباب بالاتحاد السكندري، برمي الكرة على دكة الأهلي فور انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأسفر تصرف لاعب الاتحاد السكندري عن نشوب مشاجرات بين لاعبي الفريقين وترديد هتافات مسيئة من جانب الجماهير.

