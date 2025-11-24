الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يستجيب لشكاوى أهالي العيايشا ويوجه بإعادة تأهيل مزلقان القرية

مزلقان، فيتو
مزلقان، فيتو
18 حجم الخط

استجاب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشكل فوري لشكوى أهالي قرية العيايشا بمركز قوص بشأن تهالك مزلقان السكة الحديد وضيق حرم الطريق وافتقاره لمعايير الأمان، الأمر الذي تسبب في شكاوى متكررة من المواطنين ومخاوف حقيقية من وقوع حوادث، وعلى ضوء هذه الشكوى العاجلة، توجه المحافظ إلى موقع المزلقان لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على حجم المشكلة ميدانيًّا.

 

جولات ميدانية لمحافظ قنا

وخلال تفقده للموقع، أكد محافظ قنا، أن هيئة السكك الحديدية بدأت اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ أعمال تطوير المزلقان ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات بخط نجع حمادي – الأقصر، بهدف تعزيز مستويات السلامة وتحسين حركة المرور بالمنطقة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صلاح أبو المعاطي رئيس الإدارة الهندسية للمنطقة الجنوبية بأسوان، والمهندس عماد ميخائيل، والمهندس أحمد حامد، والمهندس محمد أبو الشيخ استشاري المشروع، بالإضافة إلى علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وتبادل المحافظ الحديث مع الأهالي في موقع المزلقان، مستمعا إلى تفاصيل شكواهم والمشكلات التي يواجهونها يوميا أثناء المرور، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم للاستجابة الفورية وحرص المحافظ على متابعة الموقف شخصيا على أرض الواقع. 
ومن جانبه ووجه محافظ قنا، بسرعة إعادة دراسة المخططات الهندسية ومراجعة خطة الأمان بالمزلقان، مع وضع حلول عاجلة وفعالة تضمن انسياب الحركة المرورية وتحافظ على معايير التشغيل الآمن لخط السكة الحديد، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير المزلقانات باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبدء في تنفيذ الحلول المقترحة دون تأخير، بما يحقق رفع معدلات الأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم السكك الحديدية هيئة السكك الحديد قنا قرية العيايشا قوص

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع جهود إنجاز ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

مستشفيات قنا الجامعية تنظم ورشة عمل حول مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة

ضبط 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل عطارة في قنا

رئيس جامعة قنا يتفقد عددًا من مشروعات التطوير الجارية

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية