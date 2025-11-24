محافظ قنا يستجيب لشكاوى أهالي العيايشا ويوجه بإعادة تأهيل مزلقان القرية

18 حجم الخط

استجاب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشكل فوري لشكوى أهالي قرية العيايشا بمركز قوص بشأن تهالك مزلقان السكة الحديد وضيق حرم الطريق وافتقاره لمعايير الأمان، الأمر الذي تسبب في شكاوى متكررة من المواطنين ومخاوف حقيقية من وقوع حوادث، وعلى ضوء هذه الشكوى العاجلة، توجه المحافظ إلى موقع المزلقان لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على حجم المشكلة ميدانيًّا.

جولات ميدانية لمحافظ قنا

وخلال تفقده للموقع، أكد محافظ قنا، أن هيئة السكك الحديدية بدأت اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ أعمال تطوير المزلقان ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات بخط نجع حمادي – الأقصر، بهدف تعزيز مستويات السلامة وتحسين حركة المرور بالمنطقة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صلاح أبو المعاطي رئيس الإدارة الهندسية للمنطقة الجنوبية بأسوان، والمهندس عماد ميخائيل، والمهندس أحمد حامد، والمهندس محمد أبو الشيخ استشاري المشروع، بالإضافة إلى علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وتبادل المحافظ الحديث مع الأهالي في موقع المزلقان، مستمعا إلى تفاصيل شكواهم والمشكلات التي يواجهونها يوميا أثناء المرور، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم للاستجابة الفورية وحرص المحافظ على متابعة الموقف شخصيا على أرض الواقع.

ومن جانبه ووجه محافظ قنا، بسرعة إعادة دراسة المخططات الهندسية ومراجعة خطة الأمان بالمزلقان، مع وضع حلول عاجلة وفعالة تضمن انسياب الحركة المرورية وتحافظ على معايير التشغيل الآمن لخط السكة الحديد، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير المزلقانات باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبدء في تنفيذ الحلول المقترحة دون تأخير، بما يحقق رفع معدلات الأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

