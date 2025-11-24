محافظ قنا يترأس لجنة اختيار الوظائف القيادية

18 حجم الخط

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع لجنة الوظائف القيادية المكلفة باختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديرياتها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير الهياكل الإدارية ودعم الكفاءات القادرة على الارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، وهاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم، وبهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى حمدي حسين المدير المالي والإداري، وأحمد أبو المجد مدير الشئون القانونية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبة القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات شخصية للمتقدمين للتجديد لعدد من الوظائف القيادية بمديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث استمع المحافظ إلى خطط العمل المقدمة من المرشحين، إلى جانب مقترحاتهم بشأن تطوير الآليات الإدارية ورفع كفاءة بيئة العمل وتحسين أداء العاملين بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اختيار الشخص الأكثر قدرة بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن عملية الاختيار تتم وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة الإدارية والمهنية، بما يضمن اختيار الشخص الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق مستهدفات العمل.

وشدد المحافظ على أن المنهج المتبع في تقييم المتقدمين يستند إلى أسس موضوعية وشفافة بعيدًا عن أية اعتبارات غير مهنية، بهدف ضمان جودة الاختيار ودعم العناصر المتميزة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تأخذ في اعتبارها الإمكانيات البشرية والمهارية لكل متقدم، ومدى إلمامه بمهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، إلى جانب مؤهلاته العلمية وإنجازاته السابقة وتقارير تقييم الأداء، فضلًا عن رؤيته التطويرية للنهوض بالقطاع أو الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مؤكدًا أن هذه المعايير تسهم في تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق الصالح العام.

