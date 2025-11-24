مستشفيات قنا الجامعية تنظم ورشة عمل حول مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن تنظيم ورشة عمل في مجال مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السابع لقسم الباطنة لعام 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد نجاح الورشة التي وفَّرت تدريبًا عمليًّا مكثفًا على أحدث تقنيات المناظير التشخيصية والعلاجية.

شملت الورشة التدريب على تقنيات تحسين الصورة الضوئية للمناظير (Image Enhancement)، واستئصال الزوائد اللحمية، وتركيب الدعامات المعدنية، إلى جانب تنفيذ خمس حالات علاجية متنوعة أُتيحت للأطباء كفرصة للتطبيق العملي باستخدام أحدث أجهزة المناظير داخل المستشفيات الجامعية.

وأوضح دكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الباطنة، أن إدخال التقنيات الحديثة في البرامج التعليمية والتدريبية من خلال ورش العمل يأتي في إطار حرص القسم على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتعزيز كفاءة الأطباء.



وأشرف على التدريب الدكتور محمد تاج الدين، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، حيث قدّم شرحًا دقيقًا وموسعًا حول أحدث التقنيات والإجراءات العلاجية المستخدمة في مجال المناظير، بما يسهم في رفع المهارات العملية للأطباء المشاركين.

شارك في الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، من بينهم يحيى المنصوري، مينا كمال، نهال صلاح، وصباح فؤاد.



كما شهدت الورشة مشاركة فعّالة من قسم التخدير والعناية المركزة بقيادة عبادي محمد، ومحمود إسماعيل، ومصطفى سعد، لدعم الإجراءات التدريبية وضمان أعلى معايير الأمان.

وثمنت إدارة الورشة الدور الحيوي لهيئة التمريض في دعم فريق المناظير، حيث شارك كل من:

فريال حمدي، مروة عبده، منار عبد القادر، ياسر الطاهر، ونفيسة عنتر، بدور بارز في التجهيز والمتابعة والإشراف خلال الإجراءات التدريبية، بما ساهم في نجاح الورشة وتنظيمها على أعلى مستوى.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه الورشة تأتي ضمن خطتها المستمرة للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية وتوفير بيئة تدريبية متطورة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعكس حرص مستشفيات قنا الجامعية على مواكبة التطور العلمي في مجال المناظير التشخيصية والعلاجية.

كما قدّم الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، مدير مستشفى المعبر، دعمًا إداريًّا ومهنيًّا شاملًا لضمان خروج التدريب بأفضل صورة وتحقيق أقصى استفادة للأطباء المشاركين.

