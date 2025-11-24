محافظ قنا يسلم 5 عقود تقنين جديدة لواضعي اليد

18 حجم الخط

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خمسة عقود تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مبان خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من فحص ومعاينة وتحقق من توافر الضوابط المقررة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، حيث يأتي تسليم العقود استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في آن واحد.

مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين

ومن جانبه أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مشددًا على أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعد جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

