أمين الأعلى للجامعات يشارك في احتفالية معهد جوتة بيوم المعلّم الألماني الـ27

شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات في حفل تكريم معهد جوتة لمعلمى اللغة الألمانية، بمقر المعهد بالدقى، تحت شعار "الإنسان وراء المهنة"، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته، ضمن مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.

وأكد خلال كلمته، أن هذه المناسبة تُبرز المساهمات القيّمة لمعلمي اللغة الألمانية والشراكة الثقافية الوطيدة بين مصر وألمانيا، وأن الاحتفال هذا العام يحمل رسالة تقدير خاصة للمعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التعليم، وأنهم أصحاب الدور الأكبر في بناء جسور التفاهم الثقافي بين مصر وألمانيا.

تطوير تعليم اللغة الألمانية داخل الجامعات المصرية

كما ثمن رفعت التعاون المشترك بين معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا انه جسد دورًا محوريًا في تطوير تعليم اللغة الألمانية داخل الجامعات المصرية، خاصة منذ إطلاق المبادرة الوطنية المشتركة عام 2019، والتي أسهمت في دعم برامج التدريب، وتحديث آليات التقييم، وتوفير فرص جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي، مما يجعل هذه الإنجازات تعكس الإيمان المشترك بأهمية إعداد طلاب لعالم يُقدّر التعدد اللغوي والمشاركة الدولية بشكل متزايد.

وأشار إلى أن شعار هذا العام، "الإنسان وراء المهنة"، يُذكر بأن التعليم يتشكل في نهاية المطاف من خلال تفانى هؤلاء المعلمين وقصصهم وقدرتهم على الإلهام، وراء كل متعلم ناجح، يقف معلم ملتزم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود الفصل الدراسي.

ووجه أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر للمعلمين الذين أُسهم شغفهم واحترافيتهم في دفع هذا التقدم باعتبارهم سفراء ثقافيون يُقرّبون بين البلدين.

وأُعرب عن خالص تقديره لفريق معهد جوته، ولجان تنسيق المبادرة، وجميع الجامعات المُشاركة على تفانيهم ودعمهم المُستمر، وقدم التنهنئة إلى جميع الفائزين والمشاركين على مساهمتهم المُتميزة في مُستقبل تعليم اللغات في مصر.

اتفاقية تعاون بين معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات

يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته بالقاهرة والتي تم توقيعها في عام 2019 لمدة 3 سنوات، وتم تجديدها في عام 2022 تنص على أن يقوم المعهد بتدريب أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية ومعاونيهم ليقوموا بدورهم بتدريس اللغة الألمانية في مختلف الجامعات المصرية، حيث تشمل المبادرة التدريب للحصول على شهادة DLL لتعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية، بالإضافة إلى ذلك تتضمن الاتفاقية الحصول على منح دراسية جزئية للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس المتميزين لإجراء المزيد من الدراسات اللغوية في ألمانيا، وكذلك استكمال الدورات اللغوية في معهد جوته بالقاهرة للمتفوقين من الطلاب مع إمكانية حصولهم على منح دراسية قصيرة للسفر إلى ألمانيا لحضور دورات مكثفة للغة.

