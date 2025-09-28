مجانا، شروط ورابط التسجيل ببرنامج تعليم اللغة الألمانية بصندوق تطوير التعليم

كشف صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج لتعليم اللغة الألمانية مجانًا، ضمن مبادراته لدعم بناء القدرات البشرية وتعزيز مهارات الطلاب والخريجين في اللغات الأكثر طلبًا عالميًا في سوق العمل والوظائف داخل وخارج مصر.

برنامج تعليم اللغة الألمانية

شروط التسجيل لبرنامج تعليم اللغة الألمانية

أكد صندوق تطوير التعليم أن التسجيل في برنامج تعليم اللغة الألمانية متاح للشباب من بداية المرحلة الإعدادية وحتى حديثي التخرج.

أهم المعلومات عن البرنامج المجاني لتعليم اللغة الألمانية

يتيح البرنامج تعليم اللغة للمستويين A1 وA2، وتُعقد المحاضرات مسائيًا عبر شبكة الإنترنت.

وأشار الصندوق إلى أن البرنامج يمتد لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يكتسب خلالها الدارس المهارات الأربع الأساسية في اللغة الألمانية «الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة».

ويقدم البرنامج مجانًا بالكامل، دون تحميل الطالب أو ولي الأمر أي تكاليف.

وينفذ البرنامج عبر منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بالصندوق، والتي تتضمن فيديوهات تعليمية، ومصطلحات مهنية، وجلسات تفاعلية لممارسة اللغة وتطوير مهارات التحدث مع المحاضر.

كما تتيح المنصة متابعة تقدم الطلاب في تعلم اللغة، بالإضافة إلى بنوك أسئلة لقياس مستواهم التعليمي بشكل مستمر.

رابط التسجيل في البرنامج المجاني لتعليم اللغة الألمانية

يمكن لكل من يرغب في تعلم اللغة الألمانية التسجيل في هذا البرنامج. طالما انطبقت عليه الشروط، كما يمكن التسجيل للبرنامج من هنــــــــــــــا.

