المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل بعنوان "دليل الطالب الجامعي"

18 حجم الخط

نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول إعداد دليل الطالب الجامعي بالجامعات المصرية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الدليل في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

شارك بالورشة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الطلابية، الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، وقد أدار جلسات الورشة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان.

شارك أيضًا بالحضور والمناقشات فريق عمل الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس.

أهمية وجود دليل شامل للطالب الجامعي

تناولت الورشة أهمية وجود دليل شامل يعرّف الطالب بحقوقه وواجباته، وسياسات الجامعة والخدمات المتاحة، مستفيدة من عرض دولي حول أوضاع الطلاب في الولايات المتحدة وتجارب الجامعات العالمية.

كما ناقشت الورشة واقع دليل الطالب في الجامعات المصرية وأكدت ضرورة التحول إلى النشر الإلكتروني لضمان التحديث المستمر وسهولة الوصول.

في سياق تعزيز الخبرات، قدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت نموذجًا متكاملًا لمحتوى الدليل المثالي، وتبادَل المشاركون مقترحات عملية لتعميمه، مثل توفير رموز QR، إدراج الدليل في أسبوع التهيئة، وتعزيز دور اتحاد الطلاب.

وبعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، تم الاتفاق على أبرز الأقسام التي يجب تضمينها في الدليل، ومنها: التمهيد، جهات الاتصال الأساسية، التقويم والإجراءات الأكاديمية، سياسات الغياب والسلوك الطلابي، الإسكان الجامعي، حقوق الطالب، وإجراءات الطوارئ، بالإضافة إلى مقترح تضمين ملخص عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية إعداد دليل طلابي موحّد وشامل يعكس المعايير الدولية، ويدعم جودة التجربة الجامعية داخل الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.