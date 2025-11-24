فرص عمل بالقطاع الخاص وعلاج على نفقة الدولة في لقاء خدمة المواطنين بالفيوم

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتراخيص أكشاك، للشباب والمرأة المعيلة ومن بينهم ذوي الهمم.

كما وجه بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

علاج على نفقة الدولة

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، كلًّا من، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، موجهًا بسرعة التنسيق مع مسؤولي مستشفى الفيوم الجامعي، لإجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى الطالبات التي تحتاج لزرع عدسة بالعين اليسرى لضعف نظر شديد بها، مكلفًا نائب المحافظ، بمتابعة الأمر مع مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم.

كما وجه المحافظ، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، لتوفير العلاج اللازم لشاب يعيش بقلب صناعي خارج الجسم، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية اللازمة له من قبل المتخصصين، تخفيفًا عن كاهله وتوفيرًا لنفقات سفره لمستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان، مع توفير مشروع له يدر عليه دخلًا يعينه على مطالب الحياة، وبحث إمكانية توفير كارت الخدمات المتكاملة له.

كماوجه محافظ الفيوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير العلاج الجيني اللازم لطفلة تعانى من ضمور بالنخاع الشوكي، والتنسيق بين مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية التضامن الاجتماعي، لعمل تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة للطفلة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بسرعة إجراء الفحص الطبي لسيدة مسنة تعاني من مرض السكر المزمن مما يصيبها بالغيبوبة المتكررة، مع توفير العلاج اللازم لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكذا التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي، ومركز الأورام بالفيوم لتوفير جلسات العلاج لسيدة تعاني من أورام بالمخ، مع عمل تدخلات الحماية الاجتماعية للحالات المرضية بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية

ووجه محافظ الفيوم، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة ـ خاصة الأولى بالرعاية وذوى الهمم ـ بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك".

كما استمع المحافظ، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

أيضًا وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بجانب التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لبحث ودراسة عدد من طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، لبيان مدى استحقاقهم لكارت الخدمات المتكاملة، فضلًا عن التنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير نفقات العلاج اللازم لبعض الحالات المرضية.

تراخيص أكشاك الأكثر احتياجا

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، مع تجهيز الأكشاك بالبضاعة اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما وجه بسرعة التنسيق بين رئيس المتابعة الميدانية، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، ومسؤولي مجلس مدينة الفيوم، لسرعة إيقاف أعمال بناء بحي شرق مدينة الفيوم، بحوض القاضي، آخر شارع محمد متولي الشعراوي، ومراجعة وفحص تراخيص البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة حال المخالفة.

كما وجه المحافظ، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن بالفيوم، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، والاستماع لمختلف طلبات الأهالي، والاستجابة لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الملائمة للمواطنين محور عمل كافة الجهات.

