مياه الفيوم: إزالة 1752 حالة تعد علي شبكة مياه الشرب

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى: إن لجنة التوصيلات غير القانونية بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة، تمكنت من ضبط وإزالة 1752 وصلة مياه خلسة، وتم تحرير المخالفات اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

تفاصيل الممارسات المخالفة علي شبكة مياه الشرب

وأوضح ناصر العمدة، مدير عام الرقابة والمتابعة، أن اللجنة ضبطت 647 توصيلة خلسة متنوعة بين الاستخدام السكني والتجاري، إضافة إلى 4 وصلات ري أراضٍ زراعية بمياه الشرب، و103 حالات مخالفة لشروط التعاقد

كما تمكنت اللجنة من ضبط 17 مخالفة إضافية، تمثلت في توصيلات قبل العداد واستخدام مياه الشرب في أعمال التشييد والبناء بالمخالفة للقانون، وتعد الممارسات السلبية، مثل سرقة المياه، أو ري الأراضي الزراعية بمياه الشرب، أو رش الشوارع باستخدام الخراطيم، إهدار لمياه الشرب واستنزاف موارد الشركة، وتعرقل جهود دعم المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية.

وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات القانونية عند طلب توصيلات المياه وعدم اللجوء لأي ممارسات مخالفة تضر بالشبكات وتتسبب في ضعف الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.