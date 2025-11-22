الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام زيسكو الزامبي غدا

18 حجم الخط

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.



حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين إداري الفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي زيسكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

