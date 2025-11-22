محمد شبانة يواصل قيادة نادي الصحفيين بنسبة 96% رغم غيابه يوم الانتخابات

18 حجم الخط

رغم عدم حضوره يوم الانتخابات بسبب وفاة شقيقه المخرج الكبير خالد شبانة رئيس قطاع القنوات المتخصصة، حصد النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة الأهرام، ثقة الجمعية العمومية لنادي الصحفيين، بعد أن حصل على نسبة 96% من مجموع الأصوات، ليواصل رئاسة النادي لدورة ثالثة تمتد من 2025 إلى 2029.

وتأتى هذه الثقة الكبيرة في ظل ما شهده النادي خلال الدورات السابقة من إنجازات إنشائية غير مسبوقة، جعلته قبلة للصحفيين وأسرهم، بفضل خطط التطوير التي رفعها مجلس الإدارة وحرص على تنفيذها.

وأعلنت أمس الجمعة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والمشكّلة بقرار من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، نتائج الاقتراع والتي أسفرت عن فوز كل من:

• محمد شبانة – رئيسًا

• أحمد ثروت – نائبًا للرئيس

• محمد نجم – أمينًا للصندوق

الأعضاء:

خالد جمال، شيماء نبيل، إيهاب شام، إبراهيم مدكور، وأحمد الدرمللى.

وتُجسد هذه النتائج تجديد الجمعية العمومية لثقتها فى مجلس الإدارة الحالى، ودعمها لاستمرار مسيرة الاستقرار والتطوير التى يشهدها النادى خلال السنوات الماضية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المؤسسى وخدمة أعضاء النادى، واستكمالًا لما تحقق من نجاحات فى الدورات السابقة.

