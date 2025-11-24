غرفة القاهرة تُشارك في ملتقى توظيف الشباب بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر

18 حجم الخط

شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري في مُلتقى التوظيف السنوي الذي نَظَّمتْه الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة أمس الأحد لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار زيادة التعاون المستمر والمُثمر بين الغرفة التجارية للقاهرة من خلال أكاديمية التجار والأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة.

وشهد افتتاح فعاليات المُلتقى الدكتور محمود جاد الله عميد الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، والدكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وأحمد زكي أمين عام شُعبة المُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية ورئيس لجنة المُصدِّرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ونائب مجلس إدارة شُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة التجارية.



وتفقد الحضور أجنحة الشركات المُشارِكة في المُلتقى، حيث شارك أكثر من 30 شركة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن بعض البنوك بهدف توفير فرص عمل لشباب الخريجين من الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، في حضور كبير من الخريجين هذا المُلتقى.

أهمية ملتقيات التوظيف في تلبية احتياجات سوق العمل

وأشاد أحمد زكي خلال مشاركته نيابة عن غرفة القاهرة في مُلتقى التوظيف بالإيجابيات من وراء تنظيم مثل هذه المُلتقيات ومردودها الإيجابي على الشباب المصري بتوفير فرص عمل في القطاعات المختلفة، وهو دور مجتمعي في غاية الأهمية، كما أن هذه المُلتقيات تُلبّي احتياجات الشركات والمصانع في القطاعات المختلفة من الوظائف المتنوعة، وهذا دور اقتصادي مهم أيضًا.

وشدّد "زكي" على أهمية أن يتم تأهيل الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في القطاعات المختلفة مع زيادة الاهتمام بالشباب الذين سيمثلون مصر في وظائف في بعض الدول الخارجية، حيث إنهم بمثابة سفراء لمصر في هذه الدول، كما أن العمل في التجارة والاستثمار والتصدير أصبح علمًا يعتمد على محاور ودراسات وتجارب وطرق حديثة، وهو ما يجب أن نُراعيه في كل التعاملات الاقتصادية.

وأكد "زكي" أن غرفة القاهرة تسعى لمُساندة الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الدولة بالوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا، وهو ما يؤكد أن هناك جهودًا مُكثَّفة لزيادة الصادرات المصرية بالسعي إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال جسور التعاون بين الغرفة والأكاديمية للخريجين للانخراط داخل منظومة التصدير المصرية، وهو ما أصبح دعامة للبيئة بالاستفادة من جهود ورؤية الشباب في تحقيق الرؤية القومية في التصدير وخطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030 من خلال تنظيم ندوات التوعية ببرامج التصدير والتجارة الإلكترونية داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، وبرامج التدريب لشباب المصدرين من خريجي الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وطلبة الجامعات بشكل عام.

وقال "زكي" إن غرفة القاهرة ترعى ندوات وبرامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الشباب والجيل الجديد وانضمامهم للمُصدِّرين المصريين، كما أن تنظيم مُلتقيات للتوظيف هو ملف مجتمعي هام تقوم به أيضًا الغرفة كما يحدث اليوم بمودرن أكاديمي، وهو دور مجتمعي يستحق الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن تعاون الجهتين لدعم الشباب يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.