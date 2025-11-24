الصحة تكشف سبب زيادة العدوى بالفيروسات التنفسية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا في مصر هي أمر معتاد خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من كل عام تشمل الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا الموسمية بنوعيها A وB، مشيرا إلى وجود زيادة طبيعية في أعداد الإصابات تماشيًا مع النمط السنوي عالميا.

إنفلونزا A تختلف في تركيبها الجيني وقدرتها على التحور

وأوضح في تصريحات صحفية أن إنفلونزا A تختلف في تركيبها الجيني وقدرتها على التحور، ما يجعل أعراضها أشد مقارنة بإنفلونزا B.

أكد أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا عالميًا، وأن حدة الإصابة به ترتفع لدى بعض الحالات، لكنه ليس مسؤول عن الزيادة الحالية في إصابات الجهاز التنفسي.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الفيروسات التنفسية بشكل عام قد تعدي من 3 إلى 4 أشخاص، بينما تختلف أعراض ماربورج تمامًا، إذ تنتهي غالبا بـ نزيف داخلي في أعضاء الجسم، مما يؤكد عدم وجود أي ارتباط علمي أو واقعي بين ما يحدث في مصر وبين هذا المرض.

سبب زيادة إحساس المواطنين بانتشار الفيروسات في هذا الوقت من العام

وشدد على أن زيادة إحساس المواطنين بانتشار الفيروسات في هذا الوقت من العام أمر مفهوم، لكنه يأتي ضمن المعدلات الطبيعية التي تسجل سنويًا مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة التجمعات.

وأكد عدم وجود أي علاقة بين الفيروسات المنتشرة حاليًا في مصر والتي تصيب الجهاز التنفسي، وبين فيروس «ماربورج» الذي ظهر في بعض الدول الإفريقية.

وأوضح «عبد الغفار» أن فيروس ماربورج مرصود في إحدى الدول الإفريقية بإجمالي 6 حالات فقط، وينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم وليس عن طريق الهواء، ما يجعل احتمالية انتقاله إلى مصر منخفضة للغاية، خاصة أن الخفافيش الناقلة للفيروس غير موجودة داخل البلاد.

كما أشار إلى أن هناك نظام ترصد وبائي قوي لمتابعة القادمين من المناطق التي يوجد فيها المرض.

