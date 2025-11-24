الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
18 حجم الخط

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.878 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 39725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49265 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 17948 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 16347 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4245 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 40445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 50145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18273 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16368 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة.

 

