كله طالع يعتذر ويعترف بالأخطاء، علاء مبارك يثير الجدل بشأن ما حدث مع والده

أثار علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسائل متابعيه، عن الاعتذارات التي نشرها بعض النشطاء والمشاهير لوالده، ومنهم الناشط السياسي وائل غنيم، وبعض الإعلاميين وغيرهم، وندمهم عما أثير عن الراحل حسني مبارك. 

 

علاء مبارك يطالب بعدم الدعاء على وائل غنيم

وبث أحد متابعي علاء مبارك مقطع فيديو للناشط السياسي وائل غنيم يطلب فيه أبناء حسني مبارك بأن يسامحوه ويقدم اعتذارًا للرئيس الراحل حسني مبارك، بسبب قوله في ثورة 25 يناير 2011 "أنا أقوى من حسني مبارك".
وعبر علاء مبارك عن دهشته من اعتراف البعض بما وصف بـ"الأخطاء" التي نقلوها عن مبارك، بعد سنوات من ثورة يناير 2011، ومنها الحديث عن ثروة والده وبعض الأمور الأخرى. 

 

وائل غنيم يعتذر لحسني مبارك، فيتو
وائل غنيم يعتذر لحسني مبارك، فيتو


وخاصة بعد أن قام النشطاء بنشر هذه الاعتذارات الموجهة إلى الراحل حسني مبارك وأسرته، وأعاد علاء مبارك نشر هذه الفيديوهات عبر حسابه بمنصة "إكس"، ومنها حديث للإعلامي أحمد المسلماني، وهو يعتذر عن معلومات، وصفت بـ "المضللة" تم الترويج لها في عام 2011، وساهمت في تزايد الغضب تجاه حكم مبارك، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية واعتذرت عنه لاحقًا.

وتفاعل علاء مبارك مع المتابع الذي انتقد وائل غنيم، ودعا عليه بالانتقام من الله، ليرد علاء مبارك قائلًا: "يا محترم لا داعي للدعاء عليه ربنا يصلح حاله والحمد لله على كل شيء".

 

معلومات غير دقيقة نشرت عن ثروة مبارك

وعلق علاء مبارك على ما تردد عن والده فقال: "٩٨٪ مما نشر عن الرئيس مبارك رحمة الله عليه وعصره بعد ٢٠١١ كانت غير دقيقة".

وقال علاء مبارك عما قيل عن ثروة حسني مبارك "لم يكن الموضوع فقط مرتبطًا بنشر معلومات غير دقيقة، بل تجاوز الأمر إلى فبركة ونشر قصص وموضوعات لا أساس لها من الصحة بغرض تصفية حسابات ومصالح شخصية كما كان الحال مع أ.هيكل رحمة الله عليه وآخرين، التاريخ لن يكتبه المنتقمون.. التاريخ يكتبه الزمن".


وبعد توالي نشر الاعتذارات قال علاء مبارك: "سبحان الله هو في إيه! كله طالع يعتذر ويعترف بالأخطاء!!".


ووجه علاء مبارك رسالة إلى روح والده الراحل فقال: "اللهم ارحم من عز علينا فراقهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك التي وسعت كل شيء، يا رب".

بعد لقائه مع ترامب، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

علاء مبارك يثير الجدل بشأن تدخل والدته في السياسة لتوريث شقيقه

