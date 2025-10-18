بعد تقرير السفراء عنه، محمد صبحي يكشف تفاصيل مكالمة مبارك له بعد عرض "ماما أمريكا" خارج مصر

كشف الفنان محمد صبحي عن سبب مكالمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بسبب عرضه لمسرحية ماما أمريكا في الخارج.

وقال محمد صبحي في برنامج «العاشرة»، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة «إكسترا نيوز»، إنه عندما ذهب إلى أسامة الباز، للاستفسار عن سبب دعوته، قال له “الرئيس عاوز يكلمك، إحنا جالنا تقرير من السفراء على مسرحياتك وباعتين إنك ما قلدتش حسني مبارك خلال العروض”.

وأضاف: “ قلت له أنا أقلده في بلدي وأتسجن، لكن برة بلدي أخجل إن الناس يعتقدوا أني ما صدقت أخرج برة بلدي عشان أقلده”.



وتابع: "جالي تليفون من مبارك وقتها وقال لي وهو بيضحك، فيه إيه يا محمد، ما تقلدني في البلاد اللي أنت بتروحها، هو أنت عايز تتشهر لوحدك ولا إيه، ما تشهرني معاك".

وأضاف محمد صبحي أن مؤمن جدًّا بالجهات الرقابية، مشددًا على أن دورها يجب أن يكون موجود وبقوة.

وكان حرص الفنان مجدي صبحي على توجيه رسالة دعم ومساندة لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي، بعد الأزمات الأخيرة التي تعرض لها، والتي شملت وعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، إضافة إلى نشوب حريق في محيط منزله ومسرحه بمنطقة أكتوبر وقرية سمبل.

ونشر مجدي صبحي مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتب رسالة مؤثرة عبّر فيها عن فخره ومحبة الكبيرة له، قائلًا: "الصامد بمفرده بمسرح في الصحراء.. المكافح لحبه للفن منذ صغره بإخلاص.. الصامد الذي صبر على الصبر حتى عجز الصبر عن صبره.. الصامد، ربنا يعطيك الصحة والعمر وتعطي للفن أكثر وأكثر.. الصامد.. الفنان الكبير القدير، وأخي وأستاذي.. الأستاذ محمد صبحي."

