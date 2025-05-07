بعد اعتذاره لـ تركي آل شيخ، بداية جديدة أم كلمة النهاية في قصة وائل غنيم؟

بعد اختفاء عدة أشهر عاد وائل غنيم إلى صدارة محركات البحث مرة أخرى بعد اعتذاره للمستشار تركي آل شيخ، الرجل البارز في أروقة الحكم بالمملكة العربية السعودية، كما قدم اعتذارًا إلى كل متابعيه بسبب سلسلة الإساءات التي خرجت منه ضد الجميع، والجهر بسلوكيات تخالف القيم المصرية، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تغير وائل غنيم بالفعل، أم هي مرحلة مؤقتة ضمن التحولات المستمرة في شخصية وسلوكيات أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011 !

وائل غنيم، تساؤلات لاتنتهي

منذ اللحظة التي بزغ فيها اسم وائل غنيم في سماء ثورة 25 يناير، أثار العديد من التساؤلات حول دوره، مكانته، ومواقفه المتغيرة، إذ بدأ كأيقونة من أيقونات الثورة المصرية، ولكن تحولات شخصيته ومسيرته بعد الثورة على المستوى السياسي والأخلاقي فجرت حالة من الغضب لم توقف عنده، بل طالت كل «الشباب الثائر» الذي تصدى للعمل العام وطالب بالتغيير للمجتمع.

ووائل غنيم، الذي كان أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير، كان معروفًا بنشاطه الكبير في تنظيم الحملات على موقع «فيس بوك»، وتحديدًا عبر صفحة «كلنا خالد سعيد»، التي كانت مرجعية في إشعال الغضب وساهمت في تحريض الجيل الجديد على التظاهر ضد نظام مبارك، وكان وائل غنيم حينها يمثل صوتًا للشباب الذي يبحث عن التغيير.

لكن بعد نجاحه وأقرانه في إسقاط نظام مبارك، بدأت ملامح غنيم تتغير، هاجر للخارج واستقر في أكثر من بلد أوروبي، واختفى كثيرا، ثم عاد بشخصية مضطربة، يحتفي بشرب المخدرات بكل أنواعها، ويوجه الشتائم للجميع، بل ويمارس الرزيلة على الهواء مباشرة، مما أصاب أغلب متابعيه بالذهول والصدمة.

هل يعبر وائل غنيم عن شباب الثورة؟

التساؤل الذي يطرح نفسه: هل وائل غنيم يمثل بالفعل «شباب الثورة» الذي كان يحلم بالتغيير في 2011 ؟ والحقيقة أن السؤال معقد، ولا يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا بشكل قاطع، فهذا الجيل الذي بدأ الثورة متفائلًا بالتحول نحو الديمقراطية، وجد نفسه في النهاية أمام واقع محلي وإقليمي ودولي شديد التعقيد ويتجاوز قدارتهم بمراحل كما قال غنيم نفسه وانتقد اندفاع وحمية الشباب حينها، ما دفع الكثير منهم على التراجع أو التغيير الجذري في المواقف.

سر اعتذار وائل غنيم إلى تركي آل شيخ

وخلال الأشهر الماضية أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مقاضاة وائل غنيم بسبب الإساءات التي وجهها له، وحكم القضاء المصري على الناشط المثير للجدل بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لإيقاف العقوبة، ليختفي غنيم بعدها عن الساحة مرة أخرى، ويعود اليوم مقدما الاعتذار لـ آل الشيخ

وكان وائل غنيم نشر بيان اعتذار قبل قليل إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عما بدر من إساءة منه، موضحًا أنه كان فاقدًا للسيطرة على نفسه بسبب تعاطيه للمخدرات.

وأكد وائل غنيم أنه عقد العزم على التعافي نهائيًا من تعاطي المخدرات والتدخين وشرب الكحول وتناول الأدوية المهدئة، وأنه بالفعل أقلع عن التعاطي منذ 3 أشهر، كما أكد أنه أقلع عن النميمة والسب والجهر بالمعاصي، قائلًا: " أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي"

‏وقال وائل غنيم في رسالة وجهها لمتابعيه عبر «الفيس بوك»: بسم الله الرحمن الرحيم.. ‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ‏أعود مجددًا بعد انقطاع خمسة أشهر من وسائل التواصل الاجتماعي قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها، وأضاف: أبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله ووفقه لما فيه الخير؛ على ما كان مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها في العام الماضي بينما كنت فاقدًا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة والانسياق وراء خطوات الشيطان.

واستكمل: كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي وتأديبها فلا أعود لذلك أبدا، وأرجو العفو الكريم والصفح الجميل ممن اتسعت صدورهم لذلك فهو خير مُعين لي في رحلتي، والدعاء لي بحسن الخُلُق وحسن الخاتمة".

موقف وائل غنيم من تناول المخدرات والكحول

وعن تناول المخدرات والكحول، قال وائل غنيم: عقدت العزم في بداية العام على التعافي النهائي مما أنا فيه، وبفضل من الله مضت ثلاثة أشهر على امتناعي التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه، وشرب الكحوليات وتناول أي أدوية كالمهدئات والمحفزات، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والجهر بالمعاصي.

وعن توبته، قال وائل غنيم: "أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي وأن يثبتني ويربط على قلبي ويعينني على علاج آثار ما اقترفته من سلوكيات مشينة أمام الجميع".

‏وعبر وائل غنيم عن ندمه فقال: "يعلم الله أنني ندمت أشد الندم على ما كان مني خلال العام الماضي، وسأجاهد فيما هو قادم، أن ألتزم بالآداب والمعايير التي حث عليها ديننا الحنيف في تواصلي مع الشأن العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"، وأعترف أنني كنت طعانا ولعانا وفاحشا وبذيئا. اللهم توبة".

‏وأضاف غنيم: ظلمت نفسي، وأهلي، ووطني، وديني، والكثير من الناس حتى من أحبهم ويحبونني، ووقعت في انتكاسة شيطانية لم أكن يوما أتخيل الوقوع فيها، واليوم أعود وأجدد عهدي مع الله عز وجل بحسن التوكل عليه والصبر الجميل على ما كان من نتاج ما اقترفته، والسعي الحثيث لإعادة الحقوق لكل من له حق في ذمتي قبل أن ألقى ربي".

وتابع وائل غنيم: في قلبي محبة لله وحب للخير لكل الناس، وفي نفسي حسن ظن بعفو الله ولطفه رغم كل الوساوس والجزع، وفي صدري دعاء وتوسل بصبر جميل لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا.

‏كما وجه رسائل للمصريين والسعوديين، فقال وائل غنيم: "إلى أهلي في مصر، الله يجمعني بكم وبأبي وأمي على خير.. ‏إلى أهلي في السعودية، أُشهد الله أني أحبكم فيه وأسأله أن يكتب لي زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم".

وتابع غنيم "إلى كل من يحبني ويلتمس لي الأعذار، عفا الله عني وعنكم، ومحبتكم مسؤولية أرجو من الله أن يعينني على الوفاء بها، ولا تنسوني من صالح دعائكم"

‏واختتم وائل غنيم رسالته قائلًا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ‏وسبحوه بكرة وأصيلا ‏هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ‏تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما" ‏"إن الله لا يغيّرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

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