علاء مبارك يثير الجدل بشأن تدخل والدته في السياسة لتوريث شقيقه

رد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تعليق أحد متابعيه، الذي وصف آخر 10 سنوات من حكم الرئيس الراحل حسني مبارك بأنها تتسم بـ "الجمود" في كل شيء.

رد علاء مبارك لوصف آخر حكم والده بالجمود

وقال علاء مبارك في رده على وصف آخر 10 سنوات من حكم الرئيس مبارك بالجمود: "أفضل عشر سنوات وأفضل وزارة حضرتك مش عايزة كلام...".
وكان أحد متابعيه قد علق قائلًا: "للأسف... آخر ١٠ سنين تقريبًا من حكم سيادة الرئيس والدك كان فيه جمود في كل حاجة. مفيش حد يقدر ينكر أنه وطني وكان بيعمل لمصلحة البلد، بس هو ليه كل رئيس لازم يقعد إلى ما نهاية"؟!! 


وكان تغريدة لعلاء مبارك عن والدته قد أثارت جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عندما بث مقطعا نادرا لوالدته في أحد لقاءاتها مع الأطفال، في مبادرة القراءة للجميع، وكانت تتحدث عن حق الطفل في القراءة.

تعليق علاء على تدخل والدته في السياسة للتوريث

وعلق أحد المتابعين على المقطع فقال: "أكبر خطأ تدخلها في الشأن السياسي والضغط على زوجها لتوريث ابنها.. ما عملته كثقافة يحسب لها وهذا واقع وحقيقة".
وهنا رد علاء مبارك، فقال: "تدخلها في الشأن السياسي! ده كلام فارغ لا أساس له من الصحة.. كم مهول من الشائعات هى والعدم سواء".

وطالب البعض بتكريم سوزان مبارك بوضع اسمها على كوبري أو أحد المحاور الرئيسية، ليرد علاء مبارك، قائلًا: "مع كامل احترامى للجميع، تكريم ايه ومحاور ايه وأنفاق ايه وكوبري مشاه ايه بس؟!!.. يكفي حب واحترام الناس، ده أكبر وأحلى تكريم، الحمد والشكر لله".

وعندما علق أحد المتابعين على مبادرة القراءة للجميع فقال: "الحسنة الوحيدة اللى عملتها أمك يا علاء".
الأمر الذي أثار غضب علاء مبارك، ورد قائلًا: "طيب وأمك عملت ايه حازم"؟!

بداية فكرة مهرجان القراءة للجميع

الجدير بالذكر أن فكرة مهرجان القراءة للجميع بدأت خلال مؤتمر الاتحاد الدولى للناشرين، الذي عقد في لندن عام 1991، حيث نوقشت به ظاهرة مكتبات الأطفال في مصر والدور الاجتماعى والثقافى الذي يمكن أن تلعبه في حياة الطفل.
وتحولت الفكرة إلى مشروع ماجستير لحرم الرئيس الراحل حسني مبارك، سوزان مبارك، التي تبنت الفكرة، وكان أول احتفال لهذا المهرجان عام 1991 في مكتبة عرب المحمدى وتحت شعار "القراءة للجميع".

 

وفي عام 1992 ومع عام "طفل القرية"، انطلق المهرجان، ليأخذ شكلًا جديدًا من الاهتمام بأطفال مصر سواء بالمدن أو القرى، وافتتح المهرجان بقرية البراجيل، وبدأت تجربة المكتبات المحمولة.
وفي مهرجان 1993 كان الشعار "مكتبة في كل مكان"، وأعلنت سوزان مبارك إدخال الكمبيوتر وتعليم اللغات الأجنبية ضمن فعاليات المهرجان، وفي عام 1994 كان المهرجان يحمل شعار "للطفل.. للشباب.. للأسرة"، وبذلك شارك الجميع في فعاليات المهرجان.

وتأتى مطبوعات مكتبة الأسرة لتؤكد هذا المعنى، ويأتي مشروع مكتبة الأسرة، والذي شاركت فيه عدد من الوزارات بجانب جمعية الرعاية المتكاملة الذي يعد أضخم مشروع للقراءة في تاريخ مصر الحديثة. 
 

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

الجريدة الرسمية