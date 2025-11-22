التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

السبت 22 نوفمبر 2025
 أعلن الجهازان الفنيان لمباراة تشيلسي  أمام بيرنلي، تشكيل اللقاء المقرر له بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي 

تشكيل بيرنلي أمام تشيلسي 

ويدخل تشيلسي المباراة بهدف مواصلة ملاحقة أرسنال ومانشستر سيتي في سباق الصدارة، فيما يأمل بيرنلي، صاحب الملعب، أن يخطف أي نقطة تساعده على الخروج من المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 1 مباراة تشيلسي وبيرنلي مباشرة

 

تشيلسي.. تفوق تاريخي بالأرقام

ويظهر السجل التاريخي لمواجهات الفريقين، تفوقًا واضحًا لتشيلسي في العقود الأخيرة، حيث حقق 42 انتصارًا من أصل 106 مواجهات، بينما فاز بيرنلي في 38 مباراة، وتعادلا 26 مرة.

ويأمل تشيلسي في استمرار سلسلة اللا هزيمة أمام بيرنلي، بعدما حقق 8 انتصارات و3 تعادلات في آخر 11 مواجهة.

ويحمل الفريقان أكبر انتصار لهما بنتيجة واحدة: 6-1؛ يحققه تشيلسي في موسم 1957-1958، فيما سجله بيرنلي في موسم 1913-1914.

