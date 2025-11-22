تريزيجيه الأعلى، القيمة التسويقية للأهلي وشبيبة القبائل قبل صدام الليلة

السبت 22 نوفمبر 2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القيمة التسويقية للنادي الاهلي وشبيبة القبائل 

ويتفوق الأهلي على شبيبة القبائل من ناحية القيمة التسويقية، بواقع 38 مليون يورو، مقابل 9.78 مليون يورو للفريق الجزائري.

ويحتل محمود حسن تريزيجيه، قائمة الأعلى قيمة تسويقية، برصيد 5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ4 ملايين يورو،  ثم أحمد سيد زيزو، برصيد 3.5 مليون يورو.

بينما يتصدر أمين محيوس، لاعب شبيبة القبائل، قائمة الأعلى قيمة تسويقيًا في صفوف الفريق الجزائري، برصيد 1.3 مليون يورو.

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام شبيبة القبائل

وشهدت قائمة الأهلي غياب كل من؛ حمزة علاء ومحمد شكري وأحمد رضا ومصطفى العش وحسين الشحات ومحمد عبد الله وجراديشار وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي.

 

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الجريدة الرسمية