مواجهة مصرية، موعد مباراة الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي

يلتقي فريق العين نظيره الجزيرة الإماراتي اليوم السبت، على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإماراتي.

موعد مباراة العين والجزيرة

ومن المقرر أن تقام مباراة العين والجزيرة الإماراتي في الخامسة في الخامسة والنصف اليوم السبت، على ملعب هزاع بن زايد.



وتحظى مباراة العين ضد الجزيرة باهتمام الجماهير المصرية كونها تشهد صدامًا بين رامي ربيعة مدافع العين، ومحمد النني وإبراهيم عادل ثنائي الجزيرة.



ويتصدر العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 19 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

يتفوق الجزيرة على العين في عدد مرات الفوز إذ حقق 13 انتصارًا مقابل 12 للعين خلال 32 مواجهة جمعت بينهما في دوري المحترفين، بينما حضر التعادل بينهما في 7 مناسبات.

