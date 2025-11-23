الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍّ بمدينة فايد بالإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال إمتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

محافظ الإسماعيلية يطلق خطة حاسمة لتسريع إنجازات "أرض الجمعيات"

قبل انطلاق ماراثون المرحلة الثانية، تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)

حملات إزالة التعديات بفايد 

 

 شهد اليوم الأحد تنفيذ إزالة لعدد  ١٣ حالة تعدٍّ على مساحة فدان واحد و٦ قراريط و٢٠ سهم بمركز ومدينة فايد وذلك ضمن أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز والمدينة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.  

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة، فيتو


تنفيذ عدد من حالات التعدي 


وأسفرت الحملة عن  تنفيذ إزالة لعدد ١٠ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة بمساحة فدان واحد و٤ قراريط و١٣ سهم.

 كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية أملاك خاصة بالمواطنين على مساحة قيراطين و٧ أسهم. 

 

الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات 


ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة،

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية