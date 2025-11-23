هل انتشر فيروس ماربورج في مصر؟ رد حاسم من الصحة (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي علاقة بين الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليًا في مصر وفيروس ماربورج النزفي، مشددًا على أن الفيروس غير موجود داخل البلاد، وأن احتمالية وصوله لمصر منخفضة جدًا وفقًا للأدلة العلمية.

كيفية انتقال فيروس ماربورج ولماذا خطره محدود؟

أوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن فيروس ماربورج ينتقل عبر سوائل الجسم فقط، ولا ينتقل عن طريق الهواء مثل الفيروسات التنفسية، مما يجعل احتمال انتشاره محدودًا.

وأضاف أن الفيروس مصدره خفافيش الفاكهة غير الموجودة في مصر، كما أن هناك ترصدًا دقيقًا للقادمين من الدول المصابة في الحجر الصحي.

انتشار طبيعي للفيروسات التنفسية هذا الموسم



أشار المتحدث باسم الصحة إلى أن انتشار الفيروسات التنفسية حاليًا يُعد أمرًا طبيعيًا في هذا الوقت من العام، مؤكدًا أن نسب الإصابات المسجلة مماثلة للأعوام السابقة، لكن الاختلاف هذا العام يكمن في هيمنة سلالة إنفلونزا (A) بنسبة 66% من إجمالي الإصابات، وهي المعروفة بشدة أعراضها.

لماذا يشعر المواطنون بأن نزلات البرد هذا العام أشد من المعتاد؟

وفسّر عبد الغفار هذا الشعور بأسباب علمية واضحة، أبرزها قلة تعرض المواطنين للفيروسات خلال فترة جائحة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية، أدى إلى تراجع المناعة المكتسبة، تراجع المناعة المجتمعية ضد الفيروسات التنفسية، نتيجة قلة الاحتكاك في فترة التباعد، انتقال الفيروس المخلوي التنفسي إلى فئات عمرية أكبر، بعدما كان يصيب الأطفال دون العامين فقط، ما تسبب في زيادة حالات التهاب الشعب الهوائية بين الأطفال بعمر الخامسة.

الإجراءات الوقائية ونصيحة للطلاب وكبار السن



نصح المتحدث الرسمي الطلاب وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للوقاية من المضاعفات وتقليل شدة الأعراض، مؤكدًا أن الوقاية أفضل وسيلة للحفاظ على الصحة في موسم انتشار الأمراض التنفسية.

