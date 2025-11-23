الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

تحقيقات عاجلة في واقعة تعدي مدير مدرسة على طالب بالهرم وفصله تعسفيًا

التحقيق في واقعة
التحقيق في واقعة التعدي علي طالب،فيتو
تواصل أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة، التحقيق في واقعة تعدي مدير مدرسة على طالب بالضرب، وفصله تعسفيًا بإحدى مدارس منطقة الهرم، من خلال فريق بحث يجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وجاءت التحقيقات بعد أن تقدمت والدة الطالب بمحضر رسمي بـ قسم شرطة الهرم، اتهمت فيه مدير المدرسة ونائبه بالتعدي على نجلها بالضرب أكثر من مرة، على خلفية خلافات سابقة بينها وبين مدير المدرسة.

وأكدت والدة الطالب في المحضر أن نجلها تعرض للضرب أثناء فترة الفسحة، حين كان يلعب مع زملائه في فناء المدرسة على يد أحد المشكو في حقهم.

وأفادت والدة الطالب بأنها توجهت إلى المدرسة عقب الواقعة، وطلبت مقابلة المدير، إلا أنها قوبلت بالرفض ومنعوها من مقابلته. 

وأوضحت أنها تقدمت بعدة شكاوى ضد المدرسة لدى الإدارة التعليمية في الهرم، مؤكدة أن السبب وراء تعدي المدير على نجلها يعود إلى تلك الشكاوى، خاصة وأن المدرسة تعمل بدون ترخيص رغم صدور قرار بإغلاقها، ومع ذلك ما زالت مفتوحة.

وأضافت أن المدرسة قامت بفصل نجلها، الذي أصبح حاليًا بدون دراسة، ويقضي وقته في المنزل، مشيرة إلى أنه "غير تابع لأي مدرسة وقاعد في البيت".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

