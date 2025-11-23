اعتدى عليها جنسيا حتى الموت، القبض على الأخ المتسبب في وفاة شقيقته بالقليوبية

18 حجم الخط

ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية القبض على المتهم المتسبب في وفاة الصغيرة حور البالغة من العمر 4 سنوات، حيث تبين أنه شقيقها واعتدى عليها جنسيًا حتى وفاتها.

كان مستشفى بنها الجامعي قد استقبل صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وأمر بسرعة كشف الملابسات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة، ووجود والدتها في حالة صدمة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم المتسبب في وفاتها، شقيقها ويبلغ من العمر 13 عاما، وتعدى عليها جنسيًا حتى وفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

