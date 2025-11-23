الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

اعتدى عليها جنسيا حتى الموت، القبض على الأخ المتسبب في وفاة شقيقته بالقليوبية

ضبط متهم بالقليوبية،
ضبط متهم بالقليوبية
ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية القبض على المتهم المتسبب في وفاة الصغيرة حور البالغة من العمر 4 سنوات، حيث تبين أنه شقيقها واعتدى عليها جنسيًا حتى وفاتها.

رئيس مياه القليوبية يسحب أعمال إحلال محطة كفر مويس لتقاعس المقاول

شركة مياه القليوبية تكشف حقيقة فيديو استغاثة موظفة وتؤكد انتهاء الخلاف قانونيًا

كان مستشفى بنها الجامعي قد استقبل صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وأمر بسرعة كشف الملابسات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة، ووجود والدتها في حالة صدمة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم المتسبب في وفاتها، شقيقها ويبلغ من العمر 13 عاما، وتعدى عليها جنسيًا حتى وفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

