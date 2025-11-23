كأس الكونفدرالية، تشكيل الوداد المغربي أمام نيروبي يونايتد

18 حجم الخط

كأس الكونفدرالية، أعلن محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد المغربي تشكيل فريقه لمواجهة نيروبي يونايتد الكيني، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تقام على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء

تشكيل الوداد المغربي أمام نيروبي يونايتد

يدخل فريق الوداد المغربي مباراته أمام نيروبي يونايتد الكيني بتشكيل مكون من:

حرسة المرمى: المهدي بنعبيد

الدفاع: فيريرا - مايرز - بوشواري - أيوب بوستة

الوسط: باكاسو - عبد الغفور لاميرات - عزيز كي

الهجوم: أمرابط - لورش - حمزة هنوري

مجموعة الوداد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

يقع الوداد الرياضي المغربي ضمن مجموعة نارية تضم كلا من نادي عزام، مانيما يونيون، ونيروبي يونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ونيروبي

تنقل مباراة الوداد المغربي ضد نيروبي يونايتد، عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية beIN Sports علمًا بأن المباراة سوف تبث بالتحديد على قناة beIN SPORTS 3 HD أو عبر قناة الرياضية المغربية المجانية المتاحة على كافة الأقمار الصناعية.

معلق مباراة الوداد ضد نايروبي يونايتد

جدير بالذكر أن مباراة الوداد ونايروبي يونايتد سوف تنطلق على ملعب العربي الزاولي في مدينة الدار البيضاء المغربية علمًا بأن هذا الملعب يستوعب 45 ألف متفرج، علمًا بأن التعليق تم إسناده إلى المعلق المغربي المميز جواد بدة.

