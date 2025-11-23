الإثنين 24 نوفمبر 2025
أولمبيك آسفي يفوز على دجوليبا المالي 0/1 في الكونفدرالية

استهل فريق أولمبيك آسفي المغربي مشواره في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بانتصار على مضيفه دجوليبا المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجرت المباراة على أرضية ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، وتمكن الفريق المسفيوي من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الـ29، بواسطة اللاعب صلاح الدين الرحولي.

 

تشكيل أولمبيك آسفي أمام دجوليبا

حمياني - كرمون - المورسلي - سمومي - غيلوف - المودن - كورداني- البحري - نغوما - الرحولي - لكوشة.

ويستقبل أولمبيك آسفي ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأحد 30 نوفمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

أولمبيك آسفي المغربي أولمبيك أسفى دجوليبا المالي دجوليبا الكونفدرالية

الجريدة الرسمية