تشكيل زيسكو الزامبي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية

أعلن مدرب فريق زيسكو يونايتد الزامبي عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل زيسكو أمام الزمالك

حراسة المرمى: فيليب ساكوتا.

خط الدفاع: ديفيد سيموكوندا، سولمون سكالا، كاباسو تشونجو، أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط: فيتاليس جانتر، ليونارد مولينجا، شيمي مايمبي، ليندو ميكتونا.

خط الهجوم: فريدي كوابلان، بينديكت تشيبشي.

تشكيل الزمالك ضد زيسكو

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

